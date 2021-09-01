Турция — Черногория: прогноз Эльвина Керимова на матч отбора ЧМ-2022

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Турция — Черногория.



Ставка: обе забьют за 2.19.



«Турки провалились на Евро. В отличие от черногорцев, они там участвовали и сыграли ужасно. Три поражения в трёх матчах. Турки ужасно играли в защите, было отсутствие тактической дисциплины, отсутствие организации игры. Это был полностью тренерский провал, но Шенол Гюнеш своей вины не признал и продолжает работать на своём посту во главе талантливой и растущей сборной. Очень сильное поколение появилось в Турции.



Но пока команда остаётся заложницей тренера. Единственное, что стоит отметить, так это появление нового ассистента у Гюнеша. Это известный в прошлом футболист Эмре Белезоглу.



Сборная Черногории на Евро не выступала, но на старте отбора уже успела набрать 6 очков. Обыграла Латвию, Гибралтар. Уступила Норвегии. Турки набрали уже 7 очков. Были победы над Норвегией и Нидерландами и ничья в домашней игре с Латвией. В общем, ситуация в группе пока очень запутанная. Сразу четыре команды претендуют на попадание на чемпионат мира.



Сборная Турции сильно не изменилась. Если говорить о состоянии национальной команды, то лидеры сейчас в хорошей форме. Они неплохо выглядят в своих клубах. Я сейчас говорю об атакующих исполнителях. Бурак Йылмаз забивает за «Лилль». Дженгиз Ундер забивает за «Марсель». Мне кажется, эти футболисты должны быть в стартовом составе. Они должны себя показать.



Турция будет играть дома при болельщиках. В Турции разрешили заполнять стадионы на 50 процентов, так что без поддержки хозяйская команда точно не останется.



Что касается Черногории, то тут икс-фактор — это Стеван Йоветич. Человек, который может создать гол из ничего. Он не просто является лидером и креативщиком команды, но ещё и тем, кто приносит очки в этом отборе. Но по состоянию Йоветича есть вопросы. Он получил травму в последнем матче с «Гертой» и, возможно, не сыграет с Турцией. Черногория с Йоветичем и без него — это две разные команды и истории. Посмотрим, сыграет он или нет.



В целом сборная Черногории опасна в контратаках, в стандартных положениях. Там есть кому забивать. К чему я всё это веду? Турция очень уязвима в защите. Она на чемпионате Европы пропускала в трёх матчах. Она на старте отбора не пропустила только от Норвегии, при этом норвежцы на свой гол наиграли, просто моменты не реализовали.



Черногория пропускала во всех трёх матчах стартового отбора. Даже от Гибралтара пропустила, пропустила от Латвии, от Норвегии, так что обе команды уязвимы в защите. Мне кажется, что ставка «обе забьют» вполне может пройти в этом матче. Турция будет играть с позиции силы. На Евро они выстраивали «автобус», правда, без колёс, а тут явно с позиции силы.



Они захотят реабилитироваться перед болельщиками за то позорное выступление и наверняка побегут вперёд. Ещё они играют дома и с одним из прямых конкурентов. При этом у турок не отлажен переход из атаки в оборону. Мы это видели на Евро. Думаю, что черногорцы в состоянии этим воспользоваться. Они сильны в быстром нападении, при этом Черногория сама может пропустить, что и делает регулярно в матчах даже с очень слабыми соперниками. Команды уязвимы в обороне, и это надо учитывать.



Слабые стороны могут выйти на первый план, но в то же время в атаке у Турции и Черногории есть исполнители, которые могут воспользоваться ошибками соперника. Так что мой прогноз на этот матч — обе забьют. Коэффициент выше двойки, и ставка сама вполне может пройти», — сказал Керимов.