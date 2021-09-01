Россия — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на встречу квалификации ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч отборочного этапа чемпионата мира Россия — Хорватия.



Ставка: победа Хорватии за 2.70.



«Россияне после провального выступления на Евро-2020 сменили тренерский штаб, и в костяке состава проследовали существенные изменения — например, нет бывшего капитана Артёма Дзюбы и двух голкиперов Шунина и Сафонова. Чемпионат Европы команда завершала поражением от Дании со счётом 1:4.



На мой взгляд, кардинальные изменения могут дать свои плоды, но для этого потребуется время. Трудно сказать, какой футбол продемонстрирует сборная в первой игре, однако вряд ли стоит ожидать стабильные 90 минут с крепким противником.



Хорваты выступили чуть успешнее на Евро и даже могли сотворить сенсацию, когда в плей-офф отыгрались с Испанией. Вообще в основное время действующие призёры чемпионата мира проиграли лишь Англии со счётом 0:1 в стартовом туре чемпионата Европы.



Думаю, класс у «шашечных» достаточно высокий и доставить им проблемы будет очень сложно. На чемпионате мира именно они выбили нашу сборную в четвертьфинале. Кроме того, национальная сборная уже допустила осечку в этом отборе против конкурента, вторая уже будет непозволительна», — сказал Павлюченко.

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