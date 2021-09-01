Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на встречу квалификации ЧМ-2022

Россия — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на встречу квалификации ЧМ-2022
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч отборочного этапа чемпионата мира Россия — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии за 2.70.

«Россияне после провального выступления на Евро-2020 сменили тренерский штаб, и в костяке состава проследовали существенные изменения — например, нет бывшего капитана Артёма Дзюбы и двух голкиперов Шунина и Сафонова. Чемпионат Европы команда завершала поражением от Дании со счётом 1:4.

На мой взгляд, кардинальные изменения могут дать свои плоды, но для этого потребуется время. Трудно сказать, какой футбол продемонстрирует сборная в первой игре, однако вряд ли стоит ожидать стабильные 90 минут с крепким противником.

Хорваты выступили чуть успешнее на Евро и даже могли сотворить сенсацию, когда в плей-офф отыгрались с Испанией. Вообще в основное время действующие призёры чемпионата мира проиграли лишь Англии со счётом 0:1 в стартовом туре чемпионата Европы.

Думаю, класс у «шашечных» достаточно высокий и доставить им проблемы будет очень сложно. На чемпионате мира именно они выбили нашу сборную в четвертьфинале. Кроме того, национальная сборная уже допустила осечку в этом отборе против конкурента, вторая уже будет непозволительна», — сказал Павлюченко.

Ещё больше прогнозов на матч Россия — Хорватия — на сайте Betassist.

Россия — Хорватия. Валерий Карпин выполнит обещание Россия — Хорватия. Валерий Карпин выполнит обещание
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021