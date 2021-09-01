«Авангард» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч за Кубок Открытия КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 4.15.



«Сезон КХЛ начинается, и на этот раз он начинается в светлом граде Балашихе, ставшем временным приютом омскому «Авангарду», который нынче носит у нас титул обладателя Кубка Гагарина, сиречь чемпиона России. И на этот раз чемпиона уже самого настоящего, а не какого-то там буллитного, в коем статусе он пребывал с далекого

2004 года.



Противостоять «Авангарду» будет сильно обновленный ЦСКА, причем обновленный с самого верха. Матч открытия сезона станет дебютом на тренерском поприще великого Сергея Федорова, давно уже всем все доказавшего на льду, но сущего младенца на новом рабочем месте.



Первый официальный матч сезона – это для любой команды всегда маленькое открытие. Еще вчера все было ясно и понятно, все было наиграно, все комбинации отточены – а вишь, как оно получается… Самое главное, что в прогнозах на такие матчи опереться совершенно не на что и остается только уповать на собственную интуицию. Именно она мне подсказывает, что зрители увидят упорную, но малорезультативную зарубу, которая в основное время завершится, скорее всего, ничьей. А уже за пределами этого самого основного времени Федоров все-таки возьмет свой первый титул в качестве тренера», — сказал Лебедев.