Россия — Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора ЧМ-2022 в Москве

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Россия — Хорватия.



Ставка: ничья за 3.20.



«Говорим о матче России и Хорватии. Надо сразу сказать, что у этой игры очень много неизвестных. Не очень понятно, как будет выглядеть сборная России, у неё новый тренер, новый состав. Наверняка будет много изменений в составе, так как Карпин ещё и сам до конца не определился, на каких игроков положиться, какую стратегию выбрать на эту игру.



У Хорватии также хватает проблем. Думаю, что состав будет наполовину отличаться от того, которым хорваты вышли на игру с Испанией. Модрича не будет, не будет впереди Гудемира, Ребича, Петковича. В защите будут изменения, в центре поля. На флангах будут новые люди. Юранович может выйти.



Думаю, что непоняток будет много, а когда такое происходит, то в первую очередь страдают атакующие действия команд. Кроме того, мне кажется, что желание не проиграть будет превалировать и у тех, и у других. Для хорватов не будет катастрофой сыграть в России вничью, а России сейчас главное не проиграть, чтобы с хорошим настроением отправиться на Кипр и Мальту.



Мне кажется, что в этом матче вероятность ничьи больше, чем среднестатистическая, поэтому это и будет первым моим вариантом. Даже несмотря на то что хорваты будут играть, по сути, новым составом, всё равно средний уровень их игроков выше, чем у России. Именно поэтому Хорватия и считается здесь фаворитом. Гости будут контролировать игру.



Поэтому второй мой вариант, притом что много голов мы тут не увидим, — хорваты не проиграют. То есть Х2 при тотале меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.80. Вот такие два варианта», — сказал Петросьян.