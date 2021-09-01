Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора ЧМ-2022 в Москве

Россия — Хорватия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора ЧМ-2022 в Москве
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Россия — Хорватия.

Ставка: ничья за 3.20.

«Говорим о матче России и Хорватии. Надо сразу сказать, что у этой игры очень много неизвестных. Не очень понятно, как будет выглядеть сборная России, у неё новый тренер, новый состав. Наверняка будет много изменений в составе, так как Карпин ещё и сам до конца не определился, на каких игроков положиться, какую стратегию выбрать на эту игру.

У Хорватии также хватает проблем. Думаю, что состав будет наполовину отличаться от того, которым хорваты вышли на игру с Испанией. Модрича не будет, не будет впереди Гудемира, Ребича, Петковича. В защите будут изменения, в центре поля. На флангах будут новые люди. Юранович может выйти.

Думаю, что непоняток будет много, а когда такое происходит, то в первую очередь страдают атакующие действия команд. Кроме того, мне кажется, что желание не проиграть будет превалировать и у тех, и у других. Для хорватов не будет катастрофой сыграть в России вничью, а России сейчас главное не проиграть, чтобы с хорошим настроением отправиться на Кипр и Мальту.

Мне кажется, что в этом матче вероятность ничьи больше, чем среднестатистическая, поэтому это и будет первым моим вариантом. Даже несмотря на то что хорваты будут играть, по сути, новым составом, всё равно средний уровень их игроков выше, чем у России. Именно поэтому Хорватия и считается здесь фаворитом. Гости будут контролировать игру.

Поэтому второй мой вариант, притом что много голов мы тут не увидим, — хорваты не проиграют. То есть Х2 при тотале меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.80. Вот такие два варианта», — сказал Петросьян.

Россия — Хорватия. Валерий Карпин выполнит обещание Россия — Хорватия. Валерий Карпин выполнит обещание
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021