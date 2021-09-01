Португалия — Ирландия: ставка Максима Калиниченко на матч квалификации чемпионата мира

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Португалия — Ирландия.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.
«Португальцы принимают дома ирландцев в матче квалификации чемпионата мира — 2022. Фаворит тут ясен, у гостей мало шансов на победу. Португалия является фаворитом не только этой игры, но и их группы A.
Португалия, мягко говоря, «оконфузилась» на Евро-2020 – не смогли они защитить свой титул. Подходили к этому турниру португальцы в статусе одного из фаворитов, однако, еле выйдя из группы, сразу же вылетели от Бельгии (0:1).
Но как бы ни сыграла команда Фернанду Сантуша на Евро, в квалификации ЧМ-2022 она всё равно будет оставаться фаворитом. Конечно, соперники в группе у неё не такие сильные. Собственно, сейчас Португалия лидирует, ни проиграв в трёх турах. Только с Сербией у неё возникли проблемы (2:2), в других двух матчах команда победила.
Ирландия же не представляет сейчас большой угрозы для португальцев. Команда это достаточно крепкая, однако пока в квалификации добиться успеха у неё не получалось – два поражения в двух турах от Сербии и Люксембурга (2:3 и 0:1).
Думаю, в этом матче всё ясно. Вряд ли Португалия потеряет очки в игре с таким соперником. Все взгляды сейчас будут прикованы к Криштиану Роналду, который вернулся в МЮ. Думаю, это факт, а также недовольство после Евро-2020, повлияют на боевой настрой португальцев.
Жду большого количества голов в этом матче. Ирландия вряд ли сможет противостоять атаке своего топового соперника. Ставлю на тотал голов больше 2.5», — сказал Калиниченко.
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