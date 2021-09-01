Россия — Хорватия: прогноз Александра Вишневского на матч отборочного раунда ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Россия — Хорватия.
Ставка: ничья за 3.30.
«С приходом Валерия Карпина сборная России кажется более симпатичной и перспективной командой, чем было прежде. Однако дебютировать Карпину предстоит со сборной, существенно превосходящей россиян в классе — хорватами.
Зато момент для матча очень удачный для сборной России — у хорватов очень много травм. Это совсем не та команда, что блистала в России на чемпионате мира с Модричем, Ракитичем и Манджукичем. Помимо этой троицы, не будет в «Лужниках» и ещё массы сильных хорватских футболистов.
При этом у хорватов наверняка есть понимание, что ничья в гостях с наиболее статусным из соперников по группе — это неплохой результат. Это только начало отборочного цикла, и идти ва-банк при ничейном счёте на табло никто не станет — ни хорваты, ни россияне. Поэтому с учётом фактора своего поля и огромных потерь в более сильной сборной Хорватии рискну поставить в этом матче на ничью», — сказал Вишневский.
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