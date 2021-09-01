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Россия — Хорватия: прогноз Эдуарда Мора на игру отборочного раунда ЧМ-2022 в Москве

Россия — Хорватия: прогноз Эдуарда Мора на игру отборочного раунда ЧМ-2022 в Москве
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Россия — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Долгожданная игра, давно я так не переживал – Россия – Хорватия, первый матч Валерия Карпина, ожидания очень большие.

Нужно понимать, что хорваты сильны и им нужно побеждать, но у них есть проблемы. Не будет играть Модрич. Обычно, если он не играет, то его функции берёт на себя Влашич, но, как вы знаете, он перешёл в «Вест Хэм» и занимался заключением контракта, поэтому не мог полноценно подготовиться к этой игре. Он отвечает за креатив в центре поля, за то, как игра будет развиваться.

Валерий Карпин прекрасно понимает, что не устраивало в игре сборной России – очень осторожная игра от обороны, как правило, на столба. Проблема была в том, что если с нами играли сильные защитники европейского уровня, то они ничего не давали сделать при забросах на Дзюбу и Заболотного. Вряд ли Заболотный появится в составе, скорее ставка будет сделана на мобильных футболистов, на технику и скорость.

В обороне будут играть опытные ребята – Джикия, Дивеев, Фернандес и, скорее всего, Караваев. В центре будут играть два опорника Зобнин с Бариновым или Мухиным. Впереди есть варианты, но я бы предположил, что будет сделана ставка на динамовскую связку Захарян – Тюкавин. Игра с нашей стороны не будет слишком открытая, но будет агрессивная и быстрая. Не сомневаюсь, что будет крен в сторону атаки.

Мой прогноз – обе забьют. Хорваты, какие бы у них ни были проблемы, сильная команда, которые на гол наиграют. Но и наша сборная минимум один гол забьёт», — сказал Мор.

Ещё больше прогнозов на игру Россия — Хорватия — на сайте Betassist.

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