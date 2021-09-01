Россия — Хорватия: где покажут матч, во сколько начало, по какому каналу будет трансляция

1 сентября состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 21:45 мск.
Игру смогут посетить более 20 тыс. зрителей. В прямом эфире матч покажет Первый канал.
Букмекеры отдают небольшое преимущество сборной Хорватии. Поставить на гостей предлагается с коэффициентом 2.63. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2630 рублей. Победа сборной России оценена в 3.18, ничья — в 3.26.
Эксперты считают, что встреча не получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.23, тотал меньше 2.5 гола — за 1.82. На «обе забьют» дают 2.00.
Вероятность пенальти оценена в 2.80, а красной карточки — в 5.00. Гол Александра Головина идёт за 4.00, гол Фёдора Смолова — за 3.20.
Ещё больше прогнозов на матч Россия — Хорватия — на сайте Betassist.
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