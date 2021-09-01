«Авангард» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на стартовый матч сезона КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — ЦСКА.



Ставка: ТБ 4.5 за 1.97.



«Это повторение финала прошлого года, где «Авангард» обыграл ЦСКА 4:2. Всё это мы вспоминать не будем, так как многое изменилось в сравнении с прошлым сезоном. ЦСКА теперь возглавляет Сергей Фёдоров — великий игрок, но тренер, у которого нет опыта. Пять контрольных матчей провёл ЦСКА в предсезонке, проиграв три раза. При этом у «Авангарда» выиграл 4:2.



«Авангард» провёл 12 матчей в предсезонке, выиграл 7 матчей. Составы обеих команд радикально поменялись. Буквально вчера «Авангард» произвёл обмен — Денис Зернов отправился в Магнитогорск, а обратно приехал Николай Прохоркин, который уже сегодня тренировался.



Первый матч регулярного чемпионата должен получиться очень сумбурным — я вам обещаю. Я бы взял коэффициент 1.97 на то, что тотал в этом матче будет больше 4,5. Одна из мотивировок, по которой убрали тренера ЦСКА Никитина, — это то, что армейцы играют в оборонительный хоккей. Сергей Фёдоров призван поставить атакующий и красивый хоккей.



Мне кажется, что ЦСКА постарается раскрыться, они уже забили «Авангарду» четыре шайбы совсем недавно, поэтому постараются сделать это ещё раз. «Авангард» постарается засушить игру, но мне кажется, что голов будет немало. Такой мой прогноз», — сказал Лысенков.