Андрей Рублёв — Педро Мартинес: ставка Надежды Петровой на матч 2-го круга US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч US Open — 2021 Андрей Рублёв — Педро Мартинес.



Ставка: победа Рублёва с форой (-8.5) за 1.77.



«Андрей Рублёв в первом круге US Open обыграл великана — Карловича, который мощно подаёт. Но россиянин выиграл в трёх сетах. Сейчас Рублёв является седьмой ракеткой мира, ему 23 года. Андрей проводит хороший сезон — 41 победа, 14 поражений, два финала и один титул.



Рублёв будет впервые играть с испанским теннисистом, 24-летним Педро Мартинесом. Он является 75-й ракеткой мира. Буквально недавно он стоял ещё 73-м, это был его лучший результат в карьере. Был у него финал в этом сезоне, на небольшом турнире в Кицбюэле. Это, по-моему, самая низшая категория турниров у ATP — с уровнем 250.



В сезоне у Педро 12 побед и 13 поражений. Испанец миксует турниры ATP с «челленджерами». Набирает он там немного очков. Так что Педро не полностью играет в ATP. Испанцы, конечно, не сильно любят быстрое покрытие. Они являются королями земли, у них это в крови.



Рублёв же хорошо себя чувствует на кортах hard — он только что неплохо выступил на турнире в Цинциннати, где в финале проиграл Звереву. Так что тут для Рублёва проходной матч, если он сам себе не создаст проблем. Но думаю, как бы здесь ни складывался день, Андрей всё равно должен побеждать. Предлагаю заключить пари на его победу с форой (-8.5)», — сказала Петрова.