Италия — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч 1/4 финала ЧЕ-2021 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин Италия — Россия.
Ставка: победа Италии 3:0 за 1.72.
«Сборная России по волейболу дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, и, пожалуй, дальше продвинуться будет довольно тяжело. В соперницах итальянки, которые, как и Сербия, в числе явных претендентов на первое место. Но дело даже не в этом. Сборная Италии, в отличие от нашей сборной, выступает на континентальном турнире в оптимальном составе и после неудачи на Олимпиаде в Токио, конечно же, помышляет только о первом месте.
За Италию и история противостояния — в последний раз россиянки обыгрывали итальянок в 2021 году в Лиге наций, но в этом соревновании именно соперник играл молодёжным сочетанием, а вот на ОИ было поражение со счётом 0:3. Да и до этого лета у Италии в активе была четырёхматчевая победная серия.
Успех сборной России возможен только в том случае, если подопечные Бузато покажут идеальный волейбол, но такого на этом Евро мы пока не видели — даже с Беларусью в каждой партии были серьёзные проблемы.
Таким образом, мой прогноз на этот матч — победа Италии со счётом 3:0», — сказал Аксёнов.
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