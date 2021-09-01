Маркета Вондроушова — Дарья Касаткина: ставка Надежды Петровой на игру 2-го круга US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч US Open — 2021 Маркета Вондроушова — Дарья Касаткина.



Ставка: победа Касаткиной за 2.00.



«Чешка Маркета Вондроушова — левша, ей 22 года, молодая девочка, сейчас стоит 38-й, лучший рейтинг у чешки был 14-й. В этом сезоне в её активе лишь один полуфинал где-то в начале года, потом она в Токио на Олимпиаде всех удивила, дойдя до финала, проиграла в борьбе за золото швейцарке Белинде Бенчич. Ее результаты в сезоне — 21 победа и 15 поражений. Во втором круге Вондроушова будет играть с нашей Дарьей Касаткиной. Даша тут 25-я сеяная, она — 27-я ракетка мира. Ей 24 года, у неё хороший сезон — уже 2 титула, в сезоне — 33 победы и 16 поражений.



По личным встречам ведёт Вондроушова 2:1. Она довольно неприятная теннисистка — левша, у них немного другое вращение, последние две победы как раз за чешской теннисисткой. Но это было в 2019 году, когда Дарья была не в лучшей своей физической форме, а именно психологически, у неё там был такой провал.



Чешка пока показывает такие не очень стабильные результаты в этом сезоне, есть и проигрыши в первых кругах, поэтому тут всё зависит от настроя Касаткиной. Сложно сказать, кто сейчас в какой форме, но недавний финал в Токио должен как-то окрылить чешскую теннисистку. Шансы на победу в матче примерно одинаковые. Всё же поставлю на победу Касаткиной», — сказала Петрова.