Доминик Кёпфер — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на встречу US Open — 2021

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч US Open — 2021 Доминик Кёпфер – Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева с форой (-8.5) за 1.80.
«Даниил Медведев будет играть против Доминика Кёпфера. Это немецкий 27-летний игрок, 57-я ракетка мира. Ранее в этом сезоне Кёпфер стоял и повыше – на 50-м месте. Для него это лучший результат.
В первый круг немец прошёл в пяти сетах. В этом сезоне у него больше поражений, выступает Доминик во множестве турниров. У него 17 побед и 19 проигрышей.
Медведев уже встречался с Кёпфером, тоже на US Open, но не в прошлом, а в позапрошлом, 2019 году. Доминик оказался непростым соперником – взял у Даниила один сет, боролся до конца. Но Медведев всё равно по личным встречам ведёт.
Вообще, Кёпфер против сильных соперников играет хорошо, а уже потом он может проиграть нижестоящим в рейтинге игрокам. Доминик – парень упёртый.
Медведев в первом круге уверенно прошёл, для него это была хорошая такая разминка. В этой же встрече россиянин тоже должен без вариантов выигрывать. Единственный нюанс здесь, что немец – левша. Придётся Даниилу немного перестраиваться, привыкать.
Но Медведев у нас высокого роста, хорошо двигается и перекрывает корт. Немцу будет тяжело в этом матче. Ставлю на победу Даниила с форой (-8.5)», — сказала Петрова.
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