Россия — Хорватия: прогноз Дениса Наливайко на отборочную игру ЧМ-2022 1 сентября

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года, где встретятся сборные России и Хорватии.
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.07.
«Первая игра нашей сборной под руководством Валерия Георгиевича Карпина. На самом деле ему не позавидуешь, потому что первый же соперник — это Хорватия, сильнейшая сборная, наверное, главный фаворит нашей группы. Но при всём при этом не будет Луки Модрича, и это хорошая новость для сборной России. Потому что на чемпионате Европы мы видели, что значит Лука Модрич для этой сборной Хорватии. Все мы видели, какие голы он забивал и вообще как он играл. Поэтому должно быть немного полегче.
Не думаю, что это будет какая-то сверхрезультативная интересная игра. Сборная России попробует закрыться и попытается сыграть надёжно, потому что с хорватами нужно набирать очки. Я вам предлагаю ставку, что второй тайм будет результативнее первого с коэффициентом 2.07. Считаю, что в первом тайме наша сборная не побежит вперёд и будет присматриваться к своему сопернику. А хорватам будет сложно взломать массированную оборону сборной России. Ожидаю, что именно во втором тайме нас ждёт самое интересное. Ждём результативных действий от команд именно во втором тайме и болеем за сборную России», — сказал Наливайко.
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