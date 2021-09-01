Россия — Хорватия: прогноз Егора Титова на отборочный матч чемпионата мира — 2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия – Хорватия в 4-м туре квалификации к чемпионату мира – 2022.



Ставка: Хорватия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.89.



«Первый матч сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Возможно, по этой причине коэффициенты на победу команд примерно равные. Мне казалось, что хорваты будут явными фаворитами, но мы этого не видим. Видимо, эмоциональную составляющую от смены тренера букмекеры приняли во внимание.



Очень интересно посмотреть на то, в какой футбол будет играть Россия, в каком составе появится. Но нужно понимать, хорваты даже без Модрича по составу значительно интереснее. Там ребята с большим европейским опытом, поигравшие в очень серьёзных клубах. У нас же некоторые футболисты даже в еврокубках не играли, да и, по сути, только заявили о себе на уровне РПЛ. А в таких встречах опыт, конечно же, важен.



Я не думаю, что команды здесь будут раскрываться. Учитывая, что о сыгранности сборной России речь даже не идёт, то логично играть от обороны, иначе можно нарваться на хорватские контратаки, которые они доведут до ума. Нужно играть аккуратно, потому что результат в этом матче важнее всего остального. Голов много не жду. И все-таки отталкивался от более качественной по уровню футболистов команды, то есть от Хорватии. Мы её вообще никогда не обыгрывали. Моя ставка — Хорватия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».