Россия — Хорватия: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре отбора ЧМ-2022
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Сегодня, 1 сентября, в 21:45 по московскому времени начнётся матч отборочного турнира ЧМ-2022 между командами России и Хорватии. Дебют Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды! У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
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