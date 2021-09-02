«Ак Барс» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Йокерит».



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.58.



«Какое-то внутреннее чувство подсказывает мне, что ежели Дмитрий Квартальнов в этом сезоне не возьмёт со своим «Ак Барсом» Кубок Гагарина, то у «больших татар» в следующее межсезонье будет новый главный тренер. Причем даже попадание в финал Квартальнова не спасёт – у Казани слишком большие амбиции и столько титулов, что оставаться на протяжении многих лет без главного трофея выглядит унижением. Мой коллега Виталий Славин, кстати, видит «Ак Барс» чуть ли не главным соискателем грядущего чемпионства. Я согласен с ним лишь частично и вполне вижу казанцев в главном финале. А вот с главным Кубком – увы, нет. Нефартовая фигура стоит сейчас на тренерском мостике. Не забудьте, что ещё никто не забрал у Квартальнова тот виртуальный шутовской колпак с бубенцами, который по умолчанию нахлобучивается на наставника, проигравшего серию плей-офф со счётом 3-0.



Поэтому в сезоне «Ак Барс» будет хорош, а на Востоке так и вовсе наверняка самым лучшим, причём доказывать это он начнёт, ещё не проснувшись, с первого матча сезона, в котором вроде бы и вовсе ни в коем случае нельзя ни на что закладываться. Но «Йокерит» слишком уж предсказуем и во многом даже однообразен, поэтому ничего удивительного и тем более сногсшибательного мы в Казани 2 сентября не увидим. Горячие финские парни при любом счёте будут тянуть свою волынку, и пока ещё весьма холодный «Ак Барс» даже не столько обыграет, сколько умучает финскую команду и в итоге победит с преимуществом, ну, скажем, в пару шайб – скромно, но со вкусом», — сказал Лебедев.