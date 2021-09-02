Россия — Турция: прогноз Александра Аксёнова на матч ЧЕ-2021 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч чемпионата Европы по волейболу Россия — Турция.



Ставка: ТБ 3.5 сета за 2.09.



«В отличие от женской сборной России мужская команда отправляется на чемпионат Европы за первым местом. Да, нет травмированных Максима Михайлова, Виктора Полетаева, Дениса Богдана и Антона Семышева. Да, не совсем понятно, кто в итоге будет на позиции основного нападающего — возможно, в диагонали сыграет Егор Клюка. Но по меркам континентального первенства у нас классное сочетание игроков, которое, конечно же, будет претендовать только на пьедестал.



Первый соперник — это Турция, которая, пожалуй, даже не относится к середнякам европейского волейбола. Там есть приличные игроки, но для серьезных достижений у турок мощи не хватит. Пожалуй, все, на что они могут претендовать, — это взять партию. Именно так и получилось в 2019 году на чемпионате Европы. А с учетом того, что первая игра на любом турнире — это только начало пути, лишь первые шаги к лучшей форме, уверен, гладкой победы может и не получится. Выиграем уверенно, но одну партию вполне можем отдать.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — тотал больше 3,5 сета», — сказал Аксёнов.