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Аслан Карацев – Джордан Томпсон: ставка Надежды Петровой на матч 2-го круга US Open

Аслан Карацев – Джордан Томпсон: ставка Надежды Петровой на матч 2-го круга US Open
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделал ставку на матч US Open-2021 Аслан Карацев – Джордан Томпсон.

Ставка: победа Карацева с форой (-4.5) за 1.83.

«Россиянин Аслан Карацев играет против австралийца Джордан Томпсона. Обоим теннисистам по 27 лет, тем не менее раньше их пути на турнирах никогда не пересекались.

Карацев – 21-й сеяный, 25-я ракетка мира. Томпсон стоит 59-м. Начало сезона у Карацева было весьма неплохим – отличное выступление в Австралии, потом завоеванный титул в Дубаи, но вот вторая половина года как-то хромает. До US Open он проигрывал в двух турнирах, в первом же круге. По матчам в сезоне у него 24 победы и 14 поражений, у Томпсона — 20 побед, 18 поражений. У него было несколько довольно странных поражений, тем, кто значительно ниже него в рейтинге. В его игре просматривается нестабильность. С другой стороны – он может и хорошо отыграть, очень непредсказуемый теннисист.

Карацев должен понимать, это его шанс заработать очки. Первый круг он прошёл с потерей сета. Конечно, на «Большом шлеме» лёгких матчей уже не бывает, надо готовиться. Аслан в этом матче явный фаворит. Ставим на его победу с форой (-4,5)», — сказала Петрова.

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