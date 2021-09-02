Лихтенштейн — Германия: прогноз Романа Нагучева на игру отбора ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч Лихтенштейн — Германия в отборочном цикле ЧМ-2022 2 сентября.



Ставка: победа Германии с форой (-4.5) за 1.70.



«Сборная Люксембурга сделала очень серьёзный шаг вперёд. Она далеко не всегда считается аутсайдером в матче даже против средних сборных.



А вот команда Лихтенштейна осталась слабаком. Именно им она будет в матче против сборной Германии. Я предлагаю вариант, при котором сборная Германии выиграет очень крупно.



После поражения от Македонии немцам нужно реабилитироваться. Это новая сборная. Футболисты прекрасно знают Флика. Я думаю, что со сборной Лихтенштейна всё будет очень плохо», — сказал Нагучев.