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Лихтенштейн — Германия: прогноз Романа Нагучева на игру отбора ЧМ-2022

Лихтенштейн — Германия: прогноз Романа Нагучева на игру отбора ЧМ-2022
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч Лихтенштейн — Германия в отборочном цикле ЧМ-2022 2 сентября.

Ставка: победа Германии с форой (-4.5) за 1.70.

«Сборная Люксембурга сделала очень серьёзный шаг вперёд. Она далеко не всегда считается аутсайдером в матче даже против средних сборных.

А вот команда Лихтенштейна осталась слабаком. Именно им она будет в матче против сборной Германии. Я предлагаю вариант, при котором сборная Германии выиграет очень крупно.

После поражения от Македонии немцам нужно реабилитироваться. Это новая сборная. Футболисты прекрасно знают Флика. Я думаю, что со сборной Лихтенштейна всё будет очень плохо», — сказал Нагучев.

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