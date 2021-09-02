«Нефтехимик» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Нефтехимика» с форой (-1.5) за 1.58.



«Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, военному кораблю, на котором я имел честь служить, поручили перевезти катер командующего Тихоокеанским флотом из одного пункта базирования в другой. Мы сперва подумали, что проблем никаких не будет: подцепим «за ноздрю» да отбуксируем спокойно, но не тут-то было. Вопиюще белый, с синими и красными полосами катер краном водрузили на нашу вертолётную площадку и велели везти так. Старпом перед выходом осмотрел корабль с берега и сказал, что это инородное белое тело выглядит, как, цитирую, «бородавка маминой писи».



Приблизительно так же на теле нашего хоккея выглядит, прости, господи, «Куньлунь», от которого китайского осталось только название. Поскольку возвращать в Китай его никто не собирается (его и здесь неплохо кормят), то ничего из ряда вон выдающегося ждать в этом направлении не следует. Селекция там прошла по остаточному принципу, по сути, это наполовину команда ВХЛ. Поэтому бить «Куньлунь» в наступающем сезоне должны все кому не лень, и начинать это богоугодное дело выпало «Нефтехимику», да ещё перед своими болельщиками.



Правда, нижнекамцы у нас в прошлом сезоне сами спотыкались на обе ноги и в основном не играли, а мучились, что удивительно для представителя такой насквозь прохоккейенной республики. Надеюсь, что в этом сезоне с клубом № 2 дома больше не будут обращаться по принципу: «Кошка бросила котят – пусть… гуляют, как хотят». И уж точно имеющихся сил и средств должно хватить для того, чтобы стартовать в сезоне с гордо поднятой головой.



Поэтому записываем: победа «Нефтехимика» в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.