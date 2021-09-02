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Италия – Болгария: прогноз Эдуарда Мора на игру отборочного цикла ЧМ-2022

Италия – Болгария: прогноз Эдуарда Мора на игру отборочного цикла ЧМ-2022
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия – Болгария.

Ставка: победа Болгарии с форой (+2.5) за 1.84.

«На сентябрьские игры вызваны почти все чемпионы Европы. Но слишком велики котировки на победу Италии и на фору.

Как правило, один хорошо проведенный турнир отнимает много сил и эмоций. Команда поздно закончила. Игроки должны были подольше отдохнуть и сейчас могут только набирать форму. Мы это видим по матчам «Ювентуса», где играет много футболистов сборной, мы это видим и по другим командам.

Не могут футболисты, которые выиграли полтора месяца назад чемпионат Европы, быть в прекрасной форме и показывать это на поле.

В то же время Болгария могла к этой игре хорошо подготовиться. А Италия в 3 мяча никого на Евро не обыграла. Да и болгары никому не проиграли так крупно.

Думаю, что нас ждет победа Италии в 1-2 мяча. Поэтому абсолютно уверенно можно брать Болгарию с форой (+2,5)», — сказал Мор.

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