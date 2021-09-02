Италия — Болгария: ставка Максима Калиниченко на игру квалификационного раунда ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации чемпионата мира Италия — Болгария.



Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 1.90.



«Италия и Болгария сойдутся в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Сейчас, конечно, все взгляды прикованы к итальянцам, которые вернули себе былое величие.



Команда Манчини сейчас идёт на рекордной победной и беспроигрышной серии, которая у них была и до Евро-2020. Многие ожидали, что на этом турнире кто-нибудь всё-таки может остановить «Скуадра адзурра». Однако она и здесь смогла пройти безошибочно, правда, пару раз выиграв только в серии пенальти.



Но факт остаётся фактом – Италия является сильнейшей сборной Европы. Даже топ-команды сейчас не могут обыграть подопечных Манчини, что уж говорить о Болгарии. Эта сборная имеет противоположную статистику в последнее время – она не побеждает уже почти год.



В группе квалификации они идут с разных сторон – Италия уверено лидирует с тремя победами в трёх турах. Она опережает ближайшего преследователя на три балла. А Болгария с одним очком в активе расположилась на четвёртой строчке. От тех же швейцарцев со второго места болгары отстают на пять очков.



Так что в этом противостоянии нет смысла сомневаться в успехе итальянцев. Почти со 100% вероятностью я уверен в том, что они не проиграют. Вряд ли их серия так бесславно кончится. Вопрос стоит только в том, как сильно выиграет Италия?



Тут, по моему мнению, голов будет не так много. У итальянцев довольно сдержанная атака, которая больше трёх голов обычно не забивает. Болгары же не представляются мне тем коллективом, которые легко могут огорчить оборону действующих чемпионов Европы.



Мой вариант ставки на эту игру – победа Италии, а также тотал голов меньше 3.5», — сказал Калиниченко.