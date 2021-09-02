«Северсталь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 2 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — СКА.



Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.14.



«С «Северсталью» всё ясно. Андрей Разин идёт по тренерской лестнице неторопливым, размеренным шагом. То расстояние, которое, скажем, Квартальнов или Кудашов преодолевали одним гигантским прыжком, Разин преодолевает постепенно, набираясь самого главного – тренерского опыта. Он уже оставил свой неизгладимый след в Высшей хоккейной лиге (одна окровавленная рубашка в Ижевском музее хоккея что стоит, а саратовский эпос о том, как хоккеисты «Кристалла» после выездного поражения бежали по трассе вслед за клубным автобусом) и теперь всё глубже погружается в реалии КХЛ. Его не надо ни подгонять, ни поторапливать, он до всего дойдёт сам. И нет сомнений, что его нынешний шаг будет хоть на чуть-чуть, но лучше прошлогоднего.



СКА – это другая планета, с другими задачами и космическим уровнем обеспечения. Нынче ситуация сложилась таким образом, что почти всему клубному руководству, включая тренерский штаб, сезон КХЛ в общем-то по барабану. А уж регулярный сезон и вовсе фиолетов и перпендикулярен. Потому что впереди Олимпиада, по итогам которой и спросят. А КХЛ, получается, так – семечки…



Но игрокам СКА, которые сидят на «вкусных» питерских контрактах и готовы сидеть на них до пенсии, далеко не всё равно. Им на Олимпиаду не ехать, им надо показывать здесь и сейчас. Вот и посмотрим, что из всего этого в сумме получится.



Вначале, как это обычно бывает у СКА, получается хорошо, дальше всё хуже и хуже. Но в первой официальной игре сезона питерцы должны хозяев прибить, причём даже без всякого содействия извне, просто потому, что весовые категории соперников несовместимы в той же мере, что и бюджеты клубов. Поэтому ставлю на небольшую, но достаточно уверенную гостевую победу СКА с преимуществом в пару шайб. А может быть, даже и больше», — сказал Лебедев.