Швеция — Испания: прогноз Александра Вишневского на отборочный матч ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Швеция — Испания.



Ставка: Испания не проиграет и ТМ 3.5 за 1.58.



«В ситуации, когда Швеция идёт на втором месте по очкам, а Испания — на первом, хозяева положения всё же именно шведы, которые провели на одну игру меньше. Швеция ещё не теряла очков, выиграв все свои матчи, а вот Испания начала отбор с сенсационной ничьей в матче с Грецией. Конечно же, это надо компенсировать в Стокгольме.



Как вы прекрасно помните, на недавнем чемпионате Европы эти команды сыграли между собой со счётом 0:0. Счёт был нелогичным, потому что Испания создала очень много моментов, но ничего не забила, а ведь могла бы ещё и проиграть, так как там было два убойнейших момента у шведов, которые вполне могли бы выиграть, притом что Мората промахивался всякий раз.



Ничья 0:0, которая была первой на чемпионате Европы, оказалась очень несправедливой, потому что там должно было быть очень много голов. В этот раз, мне кажется, мы вряд ли увидим умопомрачительное количество голов. Швеция всё же такая команда, которая не очень много забивает, а вот крепость в обороне — это её главный плюс. При всём уважении к Джордану Ларссону, который не сыграл и минуты на Евро-2020, но был вызван в состав сборной, равно как и футболист «Краснодара» Классон.



Но в этой игре Испания вряд ли проиграет, а вот забьёт немного, потому что впереди снова сыграет Мората. Как можно играть, если у тебя вместо нападающего Мората бегает. Есть надежда, что на месте нападающего сыграет Морено. Но Луис Энрике любит Морату и не любит мадридский «Реал». Снова в заявке нет ни одного игрока «Реала».



Но есть же кого звать. Можно было и Иско позвать, Марко Асенсио. Но они оба не вызваны. Не вызван и Оярсабаль из «Реала Сосьедад». Снова не вызван нападающий «Сельты» Яго Аспас. Тем не менее полузащита Испании — это сильнейшая линия в команде. Полузащита укомплектована прекрасно. Смущают меня две вещи. Впереди сыграет Альваро Мората, а не Морено и в центре обороны не будет Пике, который уже завершил карьеру в сборной, не вызывают Серхио Рамоса, нет Начо, которого также не вызвали по непонятным мне причинам.



Тем не менее в обороне может по именам и не самые известные люди, но в целом надёжная линия. Хотя там есть и суперветеран Рауль Альбиоль, который уж очень возрастной. Тем не менее за центр обороны, в отсутствие Рамоса и Пике, я более-менее спокоен. Когда в воротах не де Хеа, а Унаи Симон, то также можно быть спокойным.



Думаю, что Испания, имеющая более классных игроков в составе, в Стокгольме не проиграет как минимум, а голов будет меньше 3.5 мяча как минимум. Всё это за коэффициент 1.58», — сказал Вишневский.