«Спартак» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Адмирал».



Ставка: ничья за 4.80.



«Сезон для «Спартака» ещё до его начала оказался окрашенным в мрачные тона. В конце августа ушёл из жизни Владимир Шадрин – один из тех, кто сделал из хоккейного «Спартака» легенду. Правда, поговаривают, что в последнее время клуб стал забывать своих ветеранов. Пусть это останется на их совести, а лично я буду помнить о многих беседах с Шадриным на матчах его клуба, где одно время он был вице-президентом.



Помню, в 2002 году мы в «Спорт-экспрессе» готовили цикл материалов о 30-летии легендарной Суперсерии-72. Во время домашнего матча красно-белых мне удалось отловить Александра Якушева на трибуне, и я тут принялся мытарить его, аки нашего лучшего бомбардира той самой серии. Шадрин, естественно, был рядом, и Якушев хмыкнул, глядя на Шадрина:



— С таким центром чего не забивать? Он спиной в полполя передачу на клюшку клал, не то что эти, — и Якушев кивнул в сторону площадки, где откровенно мучились нынешние спартаковцы.



— Такому крайку как не давать? – мгновенно среагировал Шадрин. – Ему же хоть в голову передачу отдавай, всё равно примет и обработает. Не то что эти: ни дать, ни взять, — и тоже посмотрел на площадку.



Так они, если можно выразиться, антитроллили друг друга достаточно долго. И им было чего вспомнить. А нынешним спартаковцам? Понятно, что всё проистекает от бюджета, но ведь и в советские времена «Спартак» был далеко не самой богатой хоккейной командой, уступая в финансовом аспекте не только ЦСКА, но и «Динамо», и многим заводским командам вроде «Трактора» и «Торпедо». Но чемпионские титулы всё-таки брал. А сейчас…



Впрочем, в первом матче соперник у красно-белых, мягко говоря, под стать. Да ещё с тренером, пытающимся второй раз зайти в одну и ту же реку. «Игра была равной», — говорят в таких случаях, и есть все основания предположить, что счёт на табло по завершении основного времени тоже будет равным. После чего повезёт гостям.



Потому что «Спартаку» в последнее время давно уже не везёт», — сказал Лебедев.