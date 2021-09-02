Венгрия — Англия: ставка Романа Павлюченко на встречу отбора ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч отборочного этапа чемпионата мира Венгрия — Англия.



Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.78.



«Венгры оставили приятное впечатление от своей игры на Евро-2020 и едва не вышли из группы. Всё решалось во встрече с Германией (2:2), где оппонент с трудом отыгрался. В отборочной группе национальная команда занимает промежуточную вторую строчку из-за ничейного результата с Польшей (3:3).



На мой взгляд, хозяев поля сильно переоценивают. Действительно, на крупных форумах они собираются с силами и показывают мощный футбол, но на дистанции держать планку крайне сложно. К тому же подбор футболистов отличается от сегодняшних визави.



Англичане, похоже, выходят на пик своей формы, чего только стоит великолепный чемпионат Европы, по ходу которого их остановили лишь в финале — 1:2 в серии пенальти от Италии. На протяжении отборочного этапа «львы» демонстрируют стопроцентный уровень, набрав девять очков из девяти.



По моему мнению, фаворит в этой паре очевиден. На данный момент в мире не так много команд, способных отобрать очки у Англии. У гостей молодая и бегущая дружина, набравшаяся опыта. Думаю, сегодня у них проблем не возникнет», — сказал Павлюченко.