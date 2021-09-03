«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 3 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Динамо» Москва с форой (-1.5) за 2.05.



«Каждый раз, когда минчане не попадают в плей-офф КХЛ, за «зубров» становится страшно. Ну, конечно, несмотря на распространяемые на клятом Западе ужастики про Батьку, расстреливать своих хоккеистов он не поведёт. Ни в лес, ни в подвал. Но вот лишиться одного из своих участников Континентальная лига может запросто, достаточно вспомнить, с какой лёгкостью в Высшей хоккейной лиге сперва появилась, а потом, после провального сезона, исчезла минская же «Юность». То есть ликвидировать «Динамо» как класс Батька может, и рука у него не дрогнет.



На этот раз, правда, помогла белорусская оппозиция. Она создала Батьке столько проблем, что ему уже было не до хоккея. И после провального сезона минчане, по сути, вышли без особых последствий, и даже ни с кого демонстративно не сдирали погоны. Как это повлияет на дальнейшую судьбу «зубров», нам предстоит увидеть, и смотреть мы начинаем уже сейчас.



А соперник у минчан более чем интересный. Баллоны Владимира Крикунова были признаны пережитком далёкого прошлого, после чего на капитанский мостик пришёл Алексей Кудашов. Нигде особых лавров пока не сыскавший, но и из тренерской обоймы КХЛ так и не выпавший, хоть снизу и подпирают. Вполне возможно, что для него «Динамо» — последняя попытка. И если с клубом, в котором он провёл семь лет своей карьеры, он не достигнет какого-то приличного результата, так ведь может из вышеупомянутой обоймы и выпасть. А каким может быть приличный результат для двукратного обладателя Кубка Гагарина? А куда девать ЦСКА и СКА? Мне одному кажется, что Кудашов сам себя загнал в тупик, из которого нет достойного выхода?



Но это всё впереди, а с Минском у москвичей проблем возникнуть не должно. «Зубры» в принципе на выезде всегда играют хуже, чем дома. Конечно, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов сумасшествие первых туров, когда результаты случаются и удивительные, и душераздирающие. Но если это не считать, то московское «Динамо» должно спокойно сделать минских «одноклубников», причём в основное время и с приличным преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.