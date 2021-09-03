Испания U21 — Россия U21: прогноз Александра Вишневского на игру отбора Евро-2023

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного раунда молодёжного чемпионата Европы Испания U21 — Россия U21.



Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 2.28.



«Сборная Испании — это фактически та команда, которая в 2019 году на чемпионате Европы взяла золото. В Армении проходил тот турнир, и в финале Испания уверенно обыграла Португалию. Вообще сборная Испании на уровне юношеского и молодежного футбола играет, как правило, великолепно. Испания чаще всех выигрывала и юношеские чемпионаты Европы, и молодёжные. Сейчас эта сборная повзрослела. Часть футболистов играла на Олимпиаде, где завоевала серебро. В составе сборной Испании есть немало футболистов, которые играют в основных составах далеко не последних команд Ла Лиги.



Очень крепкая по составу команда. Наставник команды Де ла Фуэнте уже очень давно возглавляет молодёжную сборную. Он возил испанскую команду и на Олимпиаду. При нём много раз молодежная сборная Испании добывала титулы. Поэтому всё у сборной Испании хорошо, в отличие от России, которая в последних матчах, пусть и другим составом, но проигрывала и Дании, и другим соперникам. Плохо играла сборная России.



Но сейчас это начало нового круга, нового цикла. Первый матч отборочного цикла к чемпионату Европы 2023 года, который пройдет в Румынии и Грузии. Я когда узнал, где проводится турнир, то мне срочно захотелось купить глобус и подарить его тем, кто выбрал именно эти две страны для проведения совместного чемпионата.



Думаю, что сборная Испании без особого труда пробьется в финальную часть молодежного Евро. Интересно, что двум футболистам сборной России придется ехать туда, где они играют на постоянной основе. В составе сборной есть два игрока Ла Лиги. Один парень выступает за «Леванте» и недавно дебютировал там, а другой появился на скамейке запасных «Вильярреала» в матче против «Атлетико». Остальные игроки сборной России выступают в российских клубах.



Разница в классе команд тут действительно очень большая. Думаю, что у испанцев проблем не возникнет. Ставка на чистую победу Испании за коэффициент 1,48 — это вполне то, что стоит взять. Можно и в ординар, и в экспресс добавить.



Гарантии тут давать сложно, так как в футболе может произойти все, что угодно, тем более что команды в новом созыве. Некоторые игроки сборной Испании впервые будут слушать тренера, поэтому какая-то притирка тут должна быть.



Гарантий никаких нет, но команды находятся в равном положении, однако Испанцы все же лучше сыгранны, так как часть игроков уже ранее работала с де ла Фуэнте. Так что все же Испания больше сыгранная команда, чем Россия. Стоит отметить, что шесть игроков Испании в 2019 году попали в символическую сборную турнира, а три из них в заявке на этот матч. Испания — команда мощная и сильная, поэтому можно поставить на ее победу за 1,48.



Что касается ставки с более высоким коэффициентом, то я рекомендую поставить на победу Испании при тотале матча больше 2,5 мяча. Нас тогда устроит и победа Испании со счётом 2:1, 3:1, 3:0. Если Россия забьет гол, то ставка обязательно доедет, потому что Испания наверняка забьёт как минимум два. Не стоит исключать и того, что Россия может и не забить, но тогда наша ставка доедет и при трёх голах Испании.



Моя основная ставка — это победа Испании, но для большего коэффициента я выбрал ставку П1 и ТБ (2,5)», — сказал Вишневский.