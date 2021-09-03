«Фонбет» пожертвовал почти 4 млн рублей в благотворительные фонды

Букмекерская компания «Фонбет» во второй половине августа перевела 3,9 миллиона рублей четырём благотворительным фондам в рамках программы «Ставка на добро».
Московское благотворительное медицинское частное учреждение «Детский хоспис» получило 1,4 млн рублей для покупки изделий для реабилитации детей-инвалидов.
928 тыс. рублей получил казанский фонд «Исполнение мечты». На эти средства дети-инвалиды получат канцтовары и всё необходимое для начала нового учебного года.
Почти 1,3 млн рублей отправлены благотворительному фонду «Память поколений» из Москвы. Эти средства пойдут на помощь пожилым людям, проживающим в государственном стационарном учреждении социального обслуживания Республики Карелия «Петрозаводский дом-интернат для ветеранов».
Еще на 226 тыс. фонд «Стук сердца» из Московской области поможет многодетным и малоимущим семьям в подготовке детей к новому учебному году.
Всего с апреля 2020 года «Фонбет» оказал фондам, социальным центрам и больницам помощь на сумму более чем 128 миллионов рублей. С подробностями о деятельности компании в рамках «Ставки на добро» можно ознакомиться на специальной странице.
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