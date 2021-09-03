Джек Шор — Людвик Шолинян: прогноз Глеба Кожикова на бой UFC Fight Night

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Джек Шор — Людвик Шолинян, который состоится в рамках UFC Fight Night.



Ставка: победа Шора в 3-м раунде или решением за 2.10.



«Джек Шор — 26-летний небитый боец из Уэльса по прозвищу Танк, профессиональный рекорд 14-0, тренируется в своём собственном зале Shore MMA. Джек — бывший доминирующий чемпион британской организации Cage Warriors, в UFC дебютировал в сентябре 2019 года, тогда он в 3-м раунде победил приёмом американца Эрнандеса. С того момента Шор провёл ещё 2 боя в UFC, и в обоих случаях в конце поединка поднимали его руку. Валлиец — разносторонне развитый боец, у него очень силовая борьба, которая позволяет доминировать над оппонентами.



Людвик Шолинян — украинец, ему 31 год, профессиональный рекорд 9-1, представляет клуб Aurum. Людвик выступал во многих известных второстепенных организациях, таких как Bellator, LFA, M-1 Challenge. В 2021 году принял участие в шоу TUF, где в очень зрелищном бою проиграл решением будущему победителю этого сезона Рики Турсиосу. У Шолиняна весьма энергозатратный, но зрелищный стиль ведения боя, он выкидывает большое количество ударов, но в то же время и много пропускает.



Это будет самый громкий вызов в карьере для бойца из Украины, тем более что он выходит на коротком уведомлении. Несмотря на то что у Людвика есть навыки борьбы, я всё же считаю, что Шор на голову выше его в этом компоненте и именно валлиец будет диктовать ход боя. Шолинян ни разу в своей карьере не проигрывал досрочно, Джек в своих поединках никуда не спешит, предпочитает выматывать своих оппонентов и, когда те устают, переходит на сабмишены. Полагаю, что валлийский Танк будет доминировать в этой встрече и по итогу победит либо приёмом в 3-м раунде, либо решением судей», — сказал Кожиков.