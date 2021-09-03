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Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо: ставка Надежды Петровой на игру 3-го круга US Open

Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо: ставка Надежды Петровой на игру 3-го круга US Open
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч US Open — 2021 Андрей РублёвФрэнсис Тиафо.

Ставка: ТБ 36.5 за 1.81.

«Андрей Рублёв (5-й сеяный, 7-я ракетка мира) вышел в третий круг, причём для этого ему пришлось изрядно потрудиться. В последнем матче он проиграл второй сет на тай-брейке, но в третьем и четвёртом не дал никому усомниться в своём превосходстве над испанцем Педро Мартинесом, проиграв лишь два гейма из 12 последующих.

Следующим соперником у него будет 23-летний афроамериканец Фрэнсис Тиафо. Теннисист весьма непростой, 50-я ракетка мира. Тиафо уже давно заявил о себе, ещё, наверное, лет в 18-19 вошёл в Топ-30. «Поймал звезду» и затем немного скатился в рейтинге. Сейчас он опять начал показывать такие стабильные результаты, видимо, повзрослел, поумнел. В этом сезоне он в Австралию не полетел и начал играть с американского турнира в феврале. В этом сезоне у него всего 3 четвертьфинала таких небольших турниров, и вот финал «челленджера» есть в его активе. По матчам у него 20 побед и 18 поражений. У Рублёва показатели значительно лучше. Я бы сказала, что это уже игрок совершенно другого уровня. Он уже уверенно закрепился в десятке. У Тиафо похожий с Рублёвым стиль игры, он такой резкий, взрывной парень, как шоумен на корте.

Раньше они не встречались. Я, конечно, склоняюсь, что Рублёв выиграет, но в этом противостоянии могут быть все пять сетов. Ставим на тотал больше 36.5», — сказала Петрова.

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