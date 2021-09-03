Кипр — Россия: дата матча, где покажут, по какому каналу смотреть

4 сентября состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех киприотов оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.



Букмекеры не уверены, что матч Кипр — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Гол Алексея Миранчука идёт за 2.85, гол Александра Головина — за 2.95. На пенальти дают 2.65.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной России выйти на ЧМ-2022.