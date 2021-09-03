Хенри Лааксонен — Петер Гойовчик: прогноз Сергея Фомина на игру US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 3-го круга US Open Хенри Лааксонен — Петер Гойовчик.
Ставка: победа Лааксонена за 1.74.
«В третьем круге встретятся представитель Швейцарии Хенри Лааксонен и немец Петер Гойовчик. Оба по турниру играли здорово, одержали неожиданные победы.
Хенри Лааксонен. Несмотря на то что ему 29 лет, считаю его игру довольно перспективной. Жесткая подача, мощный форхенд, стабильность — главные козыри швейцарца. По сезону выглядит здорово, обыгрывал более сильных соперников. На данном турнире уверенно Миллмана, Гарина. Нет никаких претензий к его игре, Лааксонен в порядке.
Не ожидал, что Петер Гойовчик ещё сумеет выстрелить на ТБШ в своей карьере. Зачастую играет без какой-либо мотивации и проигрывает соперникам значительно более низкого уровня. На US Open сумел одержать победу над Умбером, Лайовичем. Оба матча прошли в плотном пятисетовом формате и нет сомнений, что немец потратил много сил. В матче с Душаном Гойовчик выглядел неважно. Допустил много невынужденных ошибок, в игре на подаче отсутствовала стабильность, но серб упустил свою возможность победить.
На данный момент швейцарец играет элементарно сильнее и стабильнее. Между ними было две личные встречи и в обоих победил Лааксонен», — сказал Фомин.
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