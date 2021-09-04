Кипр — Россия: эксперты оценили шансы Валерия Карпина одержать первую победу в сборной

Букмекеры дали прогноз на матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех киприотов оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Аталитики не уверены, что встреча получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют киприоты, сыграет коэффициент 2.00. Гол российской команды доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Ставки на победу подопечных Валерия Карпина с форой (-1.5) принимаются за 2.24, а на красную карточку любой из команд дают — 5.00. Если вместе с удалением арбитр назначит пенальти, сыграет коэффициент 10.00.

Встреча состоится в Никосии, начало — в 19:00 мск.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной России выйти на ЧМ-2022.