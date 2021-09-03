Кипр — Россия, отборочный турнир ЧМ-2022, состав сборной России, где смотреть трансляцию

4 сентября состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.



В предстоящей игре за Россию точно не сыграют Алексей Ионов и Марио Фернандес. Покинули расположение команды Даниил Фомин и Сергей Песьяков. Таким образом, состав команды на сегодня такой.



Голкиперы: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунёв («Байер»).



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»).



Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия).



Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех киприотов оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.



Букмекеры не уверены, что матч Кипр — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.



Гол Алексея Миранчука идёт за 2.85, гол Александра Головина — за 2.95. На пенальти дают 2.65.