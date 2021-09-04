Кипр — Россия: ставка Егора Титова на матч отбора ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия.

Ставка: Россия победит и тотал меньше 2.5 мяча за 3.00.

«У России перед второй игрой в этом блоке образовались проблемы. Только Карпин выбрал состав, который провел игру с хорватами, как тут же придется делать много изменений. Понятно, что они и так напрашивались, учитывая силу и особенности игры соперника, но явно не входила в планы штаба травма Фернандеса. Теперь, вероятно, Караваев сыграет справа, а Самошников слева. Ионов не сможет помочь. Возможно, и Фомин был в планах на этот матч. В общем, снова нужно ломать голову, возможно, придется изменить схему.



В обороне в матче с хорватами сыграли надежно. По сути, только был шальной момент в первом тайме, когда Перишич не попал в створ. Думаю, и против Кипра сзади сумеем сыграть грамотно, без ошибок. Впереди же всё-таки надо сыграть агрессивнее. Наверняка появится Смолов, как-то изменится расположение атакующих игроков, потому что не все здорово себя проявили во встрече с хорватами. Но забить один-два мы должны. Предполагаю, что на Кипре выиграем 1:0 или 2:0.



Поэтому выбираю ставку — «победа России и тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.

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