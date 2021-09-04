Кипр — Россия: прогноз Виктора Гусева на матч квалификации ЧМ-2022

Известный российский комментатор и телеведущий Виктор Гусев дал прогноз на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Кипр — Россия.
Ставка: Кипр не забьёт за 1.79.
«До этого у нас была встреча в «Лужниках» с Хорватией — ничья 0:0. А Кипр на Мальте неожиданно проиграл со счетом 0:3. Но сразу скажу, что киприоты остались вдесятером из-за удаления и все мячи пропустили в меньшинстве.
Хотя до этого Кипр достойным образом набрал четыре очка, потому что дома была повержена Словения, плюс ничья со Словакией в родных стенах.
Кипр выйдет на поле как раненый зверь, нужно доказывать своим болельщикам свою состоятельность, реабилитировать себя в их глазах.
Что касается нас, то матч с Хорватией показал, что оборона у нас надежная. Во всяком случае в противодействии атаки того уровня, который сейчас имеет Хорватия. На этом уровне и Дивеев, и Джикия достойно смотрелись. Не думаю, что киприотам удастся часто проникать в нашу штрафную, а если проникнут, то там есть Гильерме. Думаю, что это правильный выбор тренерского штаба. Наверное, он снова получит место в стартовом составе.
Я бы не ставил на голы хозяев. У нас будет более атакующий вариант. Карпин должен дать шанс Смолову и иначе организовать нашу сборную, сыграв ярче в нападении. Статистика говорит о том, что в шести из семи последних матчей Кипра одна из команд точно не забивала.
Сами киприоты не забивали в восьми из десяти последних официальных матчей. Мы были с Кипром в одной группе в отборе на Евро-2020. Тогда на выезде мы победили со счетом 5:0, а дома выиграли 1:0. На этом я и построю свой прогноз. Ставлю на то, что Кипр не сможет забить», — сказал Гусев.
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