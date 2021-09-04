Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Кипр — Россия: где будет трансляция, на каком канале смотреть, во сколько начало матча

Кипр — Россия: где будет трансляция, на каком канале смотреть, во сколько начало матча
Комментарии

4 сентября состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 Кипр — Россия. Встреча пройдёт в Никосии на стадионе «ГСП», начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Валерия Карпина. Поставить на россиян предлагается с коэффициентом 1.46. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1460 рублей. Победа сборной Кипра оценена в 9.60, ничья — в 4.70.

Эксперты не уверены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.04, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Вероятность пенальти оценена в 2.65, а красной карточки — в 5.00. Гол Александра Головина идёт за 2.95, гол Антона Миранчука — за 2.85.

Ещё больше прогнозов на матч Кипр — Россия — на сайте Betassist.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021