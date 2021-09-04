Кипр — Россия: где будет трансляция, на каком канале смотреть, во сколько начало матча

4 сентября состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 Кипр — Россия. Встреча пройдёт в Никосии на стадионе «ГСП», начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Валерия Карпина. Поставить на россиян предлагается с коэффициентом 1.46. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1460 рублей. Победа сборной Кипра оценена в 9.60, ничья — в 4.70.
Эксперты не уверены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.04, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.
Вероятность пенальти оценена в 2.65, а красной карточки — в 5.00. Гол Александра Головина идёт за 2.95, гол Антона Миранчука — за 2.85.
Ещё больше прогнозов на матч Кипр — Россия — на сайте Betassist.
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