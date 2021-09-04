Украина — Франция: прогноз Виктора Гусева на матч отбора ЧМ-2022

Известный комментатор и телеведущий Виктор Гусев сделал ставку на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Украина — Франция.
Ставка: победа Франции за 1.66.
«Украинцы получили нового тренера — Александра Петракова. Результат матча с Казахстаном такой же, как и при Андрее Шевченко. Тогда на своём поле украинцы сыграли с Казахстаном 1:1, сейчас в гостях 2:2. Конечно, если такие результаты получаются в матче с не самой сильной командой группы, то рассчитывать на первое место сложно. Особенно, если у тебя в группе Франция.
Единственное, что даёт надежду, это то, что Франция сама сыграла на своём поле с Боснией и Герцеговиной 1:1, а 1:0 было в пользу французов в гостях. Франция имеет свои восемь очков после четырех матчей. У украинцев всего лишь четыре очка. Нет места для ошибки. Украина должна только выигрывать, потом побеждать всех остальных соперников и ещё ждать, что Франция оступится в одном из матчей.
Это значит, что на своём поле Украина должна идти безоглядно в атаку. Наверное, это единственно возможная тактика. Украинцы побегут вперёд, а французы тут как тут. Франция — команда классная. Она может на этом желании украинцев подловить. Мы помним товарищеский матч в 2020 году, когда французы на своём поле победили 7:1. О том матче сложно говорить серьезно, там болезни, травмы, пандемия. У украинцев подряд шли товарищеские матчи с топовыми сборными. На это не будем обращать внимание.
Посмотрим на игру в этом отборочном турнире. Во Франции игра закончилась 1:1. Забил Гризманн, а потом Кимпембе отправил мяч в свои ворота. На чемпионате мира 2014 года в отборе французы дома победили 3:0, а украинцы на своем поле выиграли 2:0. Ситуация аховая для Украины. У Франции есть определенный резерв.
Французы будут спокойно ждать, когда они смогут нанести смертельный удар. Победа Франции будет означать почти прямую дорогу на чемпионат мира. В матче Украина — Франция я делаю ставку на победу Франции», — сказал Гусев.
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