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Украина — Франция: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу отбора ЧМ-2022

Украина — Франция: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу отбора ЧМ-2022
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Сегодня, 4 сентября, в 21:45 по московскому времени начнётся матч отборочного турнира ЧМ-2022 между командами Украины и Франции. Смогут ли хозяева сдержать команду Дидье Дешама? У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.

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