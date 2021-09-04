Словакия — Хорватия: прогноз Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Словакия — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии за 1.95.

«Словаки на чемпионате Европы смогли обыграть Польшу со счетом 2:1, однако всё равно не преодолели групповую стадию. В первом круге отбора к чемпионату мира получилось набрать пять баллов. Тем не менее прошлая встреча со Словенией (1:1) немного вмешалась в борьбу за вторую позицию.



На мой взгляд, у хозяев поля собралась симпатичная сборная, что она продемонстрировала на Евро-2020. Думаю, бороться за двойку они будут, но нужно будет ждать осечки конкурентов и не допускать самим сбоев. Сегодня же будет тяжело.



Хорваты пропустили за отборочную стадию всего один мяч и заслуженно возглавляют группу, пусть и здесь всё плотно — отрыв от шестой строчки составляет лишь три балла. Мешает поражение от Словении с минимальным счётом, а в предыдущей игре получилось вырвать балл у России (0:0).



По моему мнению, после не слишком удачного матча в Москве тренерский штаб внесёт коррективы. Гости с первых минут побегут в атаку и добьются преимущества. Класс игроков средней линии позволяет сделать это», — сказал Павлюченко.