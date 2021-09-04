Словакия — Хорватия: ставка Артура Петросьяна на матч отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал ставку на матч ЧМ-2022 Словакия — Хорватия.

Ставка: Хорватия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

«Говорим о матче между сборными Словакии и Хорватии. Что можно сказать о словаках. Если сравнивать по уровню четыре славянские, так сказать, сборные в нашей группе, то у Словакии самый низкий уровень.

Если вспомнить чемпионат Европы, то в первом матче Словакия неожиданно обыграла поляков, отсидевшись почти весь матч в обороне. Нанесли два удара и каким-то чудом победили. В двух следующих матчах со Швецией и Испанией словаки не нанесли ни одного удара в створ ворот. Возможности этой команды достаточно ограниченные, тем и обидно то, что именно этой сборной Россия и проиграла.

В плане позиционных атак словаки вообще не рассчитывают на них, делая ставку только на контратаки и стандарты в исполнении Вайсса. Ему уже 31 год, но он по-прежнему исполняет ключевую роль в этой команде.

Что касается Хорватии, то эта сборная в «Лужниках» сыграла на 50-60 процентов своих возможностей. Практически не напрягались, не ускорялись. Было 4-5 моментов за все 90 минут, когда они взрывались. Тогда и было волнительно за ворота Гильерме. В целом же хорваты играли практически в пешеходный футбол.

Почти не сомневаюсь, что в этом матче словаки не будут владеть инициативой, отойдут на свою половину поля. В принципе, по схожему сценарию будут развиваться события, то есть как и в «Лужниках». Хорватия большую часть времени владела мячом, не особенно активничала, но всё же владела.

Мне показалось, что хорваты злы на себя. Тех самых ускорений, которые делают погоду в таких матчах и многое решают, будет больше. Почти не сомневаюсь, что к победе должны быть ближе гости. Вполне возможно, что они её и добьются. Поэтому если говорить о ставках, то я повторю ту, что сделал в матче Россия — Хорватия, то есть Хорватия не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча. Коэффициент чуть меньше 1.70, но, мне кажется, он вполне привлекателен.

Хорватия будет владеть инициативой, будет ближе к победе, но много голов здесь не увидим. Исходя из этого Х2 и ТМ 3.5 мяча».