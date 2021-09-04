Кипр — Россия: как сыграли, результат матча отбора ЧМ-2022, какой счёт, кто выиграл

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России выиграла у Кипра. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0.



На 6-й минуте Фёдор Смолов в быстрой контратаке дошёл до штрафной и сделал пас на ход Александру Ерохину, который отправил мяч в дальний верхний угол. На 55-й минуте Александр Головин выполнил передачу на Фёдора Смолова, тот в касание исполнил изящный пас в штрафную, а Рифат Жемалетдинов обыграл вратаря и направил мяч в ворота.



Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 1.46: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1460 рублей. Успех Кипра оценивался в 9.60, ничья — в 4.70.



На тотал меньше 2.5 гола давали 1.95, на «обе забьют — нет» — 1.70, на гол в каждом тайме — 1.75. Победа сборной России всухую шла за 2.08.

На победу России с форой (-1.5) предлагали 2.18, на точный счёт 2:0 в пользу россиян — 6.00.

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