Бразилия — Аргентина: эксперты оценили шансы Месси нанести Бразилии первое поражение

Букмекеры дали прогноз на матч шестого тура квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, который пройдёт в Сан-Паулу, Бразилия.

Они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47, в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2470 рублей. Победа аргентинцев оценена в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.15.

Эксперты не считают, что матч Бразилия — Аргентина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Если гости — 1.45. Ставка «обе забьют» доступна в букмекерских конторах за 2.02.



Гол Неймара оценивается коэффициентом 2.55, а на гол Лионеля Месси дают 2.95.

Сборная Бразилии одержала семь побед в семи матчах отбора и занимает первое место. Аргентина с 15 очками идёт второй.