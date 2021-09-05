Бразилия — Аргентина: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации ЧМ-2022

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина.
Ставка: тотал меньше 2.5 за 2.16.
«Мы должны учитывать проблемы с составом у бразильцев. Во-первых, англичане не отпустили своих футболистов – это большая потеря. Габи Жезус, Ришарлисон, Эдерсон, Фред, Тиагу Силва – все они отсутствуют. Плюс еще Маркиньос из-за дисквалификации пропускает игру. В общем, половины состава у Бразилии просто нет.
У Аргентины нет таких проблем. Зато есть воспоминания двухмесячной давности о победе в Кубке Америки. И вообще две последние встречи этих сборных закончились победами Аргентины.
Мне кажется, домашнее поле не имеет большого значения (тем более, будут большие ковидные ограничения для попадания на стадион). Думаю, у Аргентины хорошие шансы выиграть. Но если победа и случится, то она будет низовой. Мне кажется, голов будет очень мало», — сказал Казанский.
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