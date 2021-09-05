«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.78.



«Полная калька с другого матча того же самого игрового дня, который будет играться параллельно в солнечном Казахстане. Калька заключается в том, что налицо достаточно слабый хозяин, явно проваливающий старт сезона. И весьма прилично начавшие гости, которые к тому же проходят у нас по разряду «олигархата» и имеют в активе Кубки Гагарина.



И точно так же, как у «Барыса» практически не будет шансов против «Магнитки», у «Автомобилиста», который в своём первом матче «Магнитке» уже продул, не будет шансов против «Салавата». Потому что прошлогодние проблемы екатеринбуржцев при игре с заведомо более сильными соперниками никуда не делись (как бы ещё не усилились). Настроение в раздевалке по этому случаю, конечно же, близко к похоронному, тогда как у юлаевцев, конечно же, прямо противоположное. У них же всё получается, игра идёт, шайбы летят куда надо.



Таким образом, выпукло вырисовывается вторая подряд выездная победа «Салавата». И вновь уверенная, вновь в основное время и снова с приличным преимуществом в счёте. В принципе, «Салавату» вполне по силам уже во втором матче сезона разменять второй десяток заброшенных шайб. А вот разменяет или нет, нам и предстоит увидеть», — сказал Лебедев.