Бразилия — Аргентина: во сколько начало, где будет прямая трансляция, какой канал

5 сентября состоится матч шестого тура отборочного цикла ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу, Бразилия. Начало — в 22:00 мск.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Матч ТВ.
Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на Бразилию можно с коэффициентом 2.47. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2470 рублей. Победа Аргентины оценена букмекерами коэффициентом 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.15.
Букмекеры не уверены, что матч Бразилия — Аргентина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.
Если судья назначит пенальти, сыграет коэффициент 2.80. Красная карточка доступна в букмекерских конторах за 3.10.
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