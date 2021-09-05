Германия — Армения: где покажут, во сколько начало, кто главный арбитр

5 сентября в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» состоится матч квалификации ЧМ-2022 Германия — Армения. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3».
Соперников рассудит бригада арбитров из Шотландии. Главным назначен Уильям Коллам, помогать на кромках поля ему будут Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный — Кевин Кланси. До этого Коллам работал главным арбитром на отборочном цикле ЧМ-2022 в конце марта. Он обслуживал встречу Чехии и Бельгии, которая завершилась вничью (1:1), и показал три жёлтые карточки.
Букмекеры уверены в успехе сборной Германии. Победу подопечных Ханси Флика оценивают коэффициентом 1.10, а на триумф сборной Армении дают 31.00. Вероятность ничьей оценивается в 13.50.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35. Поставить на удаление в матче можно за 5.00.
Ранее букмекеры оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 после победы над Кипром.
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