Швейцария — Италия: где играют, во сколько начало, по какому каналу покажут

5 сентября в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» состоится матч пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 Швейцария — Италия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».

Главным арбитром встречи назначен испанец Карлос Дель Серро Гранде. За два матча на отборе ЧМ-2022 он успел показать десять жёлтых карточек.

Букмекеры отдают предпочтение команде Роберто Манчини. Поставить на победу сборной Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2020 рублей. Победа Швейцарии оценена экспертами в 4.25. А ставки на ничью принимаются за 3.55.



Букмекеры не считают, что матч Швейцария — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 после победы над Кипром.