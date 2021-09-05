Швейцария — Италия: где играют, во сколько начало, по какому каналу покажут

5 сентября в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» состоится матч пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 Швейцария — Италия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
Главным арбитром встречи назначен испанец Карлос Дель Серро Гранде. За два матча на отборе ЧМ-2022 он успел показать десять жёлтых карточек.
Букмекеры отдают предпочтение команде Роберто Манчини. Поставить на победу сборной Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2020 рублей. Победа Швейцарии оценена экспертами в 4.25. А ставки на ничью принимаются за 3.55.
Букмекеры не считают, что матч Швейцария — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
Ранее букмекеры оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 после победы над Кипром.
- 5 сентября 2021
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 4 сентября 2021
-
21:45
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30